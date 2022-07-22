Diyarbakır'da su kesintisinin önüne geçmek amacıyla tasarruf çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da su kesintisinin önüne geçmek amacıyla tasarruf çağrısı yapıldı

22.07.2022 14:05

Diyarbakır'da yaz aylarında artan su tüketimi ve buna bağlı olarak yaşanacak su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla su tasarrufu çağrısında bulunuldu.

Diyarbakır'da yaz aylarında artan su tüketimi ve buna bağlı olarak yaşanacak su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla su tasarrufu çağrısında bulunuldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kentin alt ve üst yapı yatırımlarıyla hızla geliştiğini söyledi.

Arıtma tesisleri, enerji üretim ve temin merkezleri, depolar, şebekeler ve barajlarla ihtiyacın ötesinde temiz ve kesintisiz su sağladıklarını aktaran Tutşi, tüm vatandaşlara bu suyu temin ettiklerini belirtti.

Günlük 305 bin metreküpün üzerinde temiz su ürettiklerine dikkati çeken Tutşi, şöyle devam etti:

"327 bin 236 abonemize 1 milyon 27 bin hemşerimize her gün kesintisiz temiz içme suyu temin ediyoruz. İnsanların içecek su bulamadığı, dünyanın su kıtlığından bahsettiği bu çağda, bereketli Dicle'miz, 6 barajımız, kusursuz çalışan tesislerimiz ve tüm şehri saran şebeke ağlarımızla su varlığında hiçbir sıkıntımız yok. Su zengini, suyla bereketlenmiş bir memleketimiz var."

Yaz aylarında, havaların aşırı sıcak geçtiği 1-2 aylık süreçte su kesintileriyle mücadele ettiklerini belirten Tutşi, bunun sebebinin bilinçsiz, aşırı ve yanlış su tüketimi olduğunu aktardı.

DİSKİ olarak, son 2 yılda yaptıkları çalışmalarla Diyarbakır'ın suyunu en doğru biçimde yönetmeyi amaçladıklarını dile getiren Tutşi, son iki yılda kayıp kaçak oranını merkezde yüzde 48,89'dan yüzde 35,53'e indirerek, günlük 23 bin metreküp su tasarrufunda bulunduklarına işaret etti.

Tutşi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'da su seferberliğimizi başlatıyoruz. Her bir hemşerimizden günlük sadece 10 litre su tasarrufu bekliyoruz. 10 litre su tasarrufu, sizin duştan 5 dakika önce çıkmanız, bulaşıklarınızı makinede veya kapta tek seferde yıkamanız ya da balkonunuzu her gün yıkamamanızdan geçiyor. Ayrıca bu 10 litre, arıttığımız temiz içme suyudur. Hemşerilerimizden bahçelerini musluklarından akan, içilebilir suyla sulamamalarını önemle rica ediyoruz. Bu ve bunun gibi basit uygulamalarla büyük zenginliğimiz olan suyumuzu koruyabiliriz. Bilinçsiz kullanan abonelerimizi, bilinçli abonelerimizin arasına katarak ilerleyebiliriz. Kişi başı 10 litre günlük su tasarrufu demek 10 bin metreküp suyu kurtarmak demektir."

"Kaynaklarımızı sorumsuz ve sınırsız dağıtamayız"

Suyun sınırsız ve sorumsuz kullanımının devam ettiği takdirde su kesintisi yapmak zorunda kalacaklarını vurgulayan Tutşi, kişi başı su tüketiminin günlük ortalama 120 ile 150 litre olması gerekirken kentte günlük 303 litre su tüketildiğine dikkati çekti.

Tutşi, "Hiç kimsenin su kesintisiyle karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Kaynaklarımız zaten yeterli, ihtiyacın ötesinde. Ancak bunu sorumsuz ve sınırsız dağıtamayız. Biz ne kadar su zengini olursak olalım, suyumuzu kontrolsüz kullanmaya devam edersek o zenginlik bize yine yetmeyecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da su kesintisinin önüne geçmek amacıyla tasarruf çağrısı yapıldı - Son Dakika

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