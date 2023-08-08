Kuraklık tehlikesi kapıda! Diyarbakır'da oto ve halı yıkama yasağı getirildi - Son Dakika
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Kuraklık tehlikesi kapıda! Diyarbakır'da oto ve halı yıkama yasağı getirildi

08.08.2023 17:03

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve su tüketiminin artması nedeniyle oto yıkama ve halı yıkama için belirli günlerde yasak getirdi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (DİSKİ) bugünden itibaren geçerli olmak üzere su kullanımına yönelik oto yıkamaya 5 gün, halı yıkamaya ise 3 gün yasak getirildi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü'nce mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 45 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle su kullanımına yönelik bazı yasaklar getirildi. Yasaklar, 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 2'nci maddesine dayandırıldı. İçme suyu kesintilerinin önüne geçmek için 1-31 Ağustos tarihleri arasında iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamaları hortum ile yapılamayacak. 8-12 Ağustos'ta (5 gün) 151 akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında, 8-10 Ağustos'ta (3 gün) 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkaması yasaklandı.

Diyarbakır'da oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak

KURALA UYMAYANA 1295 LİRA CEZA

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin zabıta ekipleri de tespitler neticesinde kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca 1295 TL idari para cezası uygulanacak.

Diyarbakır'da oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak

KESİNTİ UYARISI YAPILDI

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine dikkat çekip, "Diyarbakır'ımızda su tüketiminin arttığı bugünlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan suyumuz; Dicle Barajı'ndan temin edilerek musluklardan içilebilir kalitede olarak ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın insani tüketim amaçlı kullandığı sularda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla tedbirler alıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kuraklık tehlikesi kapıda! Diyarbakır'da oto ve halı yıkama yasağı getirildi - Son Dakika
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