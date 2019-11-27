Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da su kuşu sayımı yapılacak
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da su kuşu sayımı yapılacak - Son Dakika

Diyarbakır'da su kuşu sayımı yapılacak

6 saat önce

Diyarbakır'da su kuşu sayımı hizmet içi eğitim programı başladı.

Diyarbakır'da su kuşu sayımı yapılacak, System.String[]

Diyarbakır'da su kuşu sayımı hizmet içi eğitim programı başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır İl Şube Müdürlüğünce bir otelde, düzenlenen ve 2 gün sürecek kış ortası su kuşu sayımı hizmet içi eğitim çalışması başladı.

Eğitim çalışmasında, su kuşu sayımının tarihçesi hakkında bilgi verildi, su kuşları için önemli alanlarda her yıl 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında kış ortası su kuşu sayımlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Su kuşu sayımıyla ülkede sulak alan işleyişini ve kullanım faaliyetlerini izlemek, koruma çalışmalarına yön vermek, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişikilerin takip etmek, nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturmak, sayım sonuçlarına göre sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlamak, farkındalığı artırmak ve ülkedeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkanı sunmanın amaçlandığı bildirildi.

Sayımların düzenli olarak her yıl aynı noktalarda sayım teknikleri kullanılarak yapıldığı, bu sayede sayımların kalitesinin arttığı ve karşılaştırılabilir veri elde edildiği kaydedildi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yalova karaalioğlu yalova'nın ocak ayına kadar suyu kaldı
İSKİ, iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Ocak ayında ilk yolcu Miha Zajc olacak İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 17:23:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da su kuşu sayımı yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]