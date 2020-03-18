Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da su taşkını nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika
Diyarbakır'da su taşkını nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı
6 saat önce
Diyarbakır'da aşırı yağış nedeniyle birçok bölgede su taşkınları yaşandı.
Diyarbakır'da aşırı yağış nedeniyle birçok bölgede su taşkınları yaşandı. DİSKİ ekipleri, su taşkınlarına anında müdahale etti.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik, Dokuzçetlik ve Fabrika mahallelerinde aşırı yağış nedeniyle su taşkınları yaşandı. Şehitlik mahallesinde yaşanan su taşkınları bazı kanalizasyon şebekelerinin taşmasına neden olurken, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri taşkınların önüne geçmek için vidanjörlerle müdahalede bulundu.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışların akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:09 Kaynak: İHA
Son Dakika Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil