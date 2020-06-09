Diyarbakır'da su ürünlerinde kaçak avcılık denetimi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaçak avlananlara yönelik denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce yürütülen "Su ürünleri kaçak avcılık denetim programı" kapsamında baraj gölünde denetim gerçekleştirildi.

Çatakköprü Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin de iştirak ettiği denetimde gölün muhtelif noktalarında uzunluğu 21 bin metre olan uzatma misina ağı denetim ekiplerince toplandı.

Toplanan ağlarda ele geçirilen, canlı sazan, karabalık, gümüş, şabut, yılan balığı, yengeç gibi türler tekrar göle bırakıldı.



İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, nehirlerimiz ve baraj göllerinde bulunan balık popülasyonlarını olumsuz biçimde etkileyen kaçak avcılığın en aza indirilmesi ve önlenmesine yönelik denetimlerin 1 Temmuz'a kadar devam edileceğini bildirdi.