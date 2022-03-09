Diyarbakır'da Şubat ayı bilançosu: 360 kazada 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Şubat ayı bilançosu: 360 kazada 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü

09.03.2022 09:07

Diyarbakır'da Şubat ayı bilançosu: 360 kazada 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü Diyarbakır'da Şubat ayı kaza bilançosunda 360 kazada 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Diyarbakır'da Şubat ayı bilançosu: 360 kazada 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Şubat ayı kaza bilançosunda 360 kazada 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Diyarbakır'da, Şubat ayı içerisindeki kaza bilançosu korkuttu. 360 kazada, 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Kazaların 144'ü ölümlü ve yaralanmalı olurken, 216'sı ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Kazalar, sürücü hatalarından

Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise, araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak belirtildi.

Diyarbakır'da Şubat ayı bilançosu: 360 kazada 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü
Diyarbakır'da Şubat ayı bilançosu: 360 kazada 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü
Diyarbakır'da Şubat ayı bilançosu: 360 kazada 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü

YORUMLAR
500
Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı Kocaeli TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı Son dakika gündem: DİYARBAKIR'DA 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI Son dakika gündem: DİYARBAKIR'DA 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Diyarbakır, Tragger, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Şubat ayı bilançosu: 360 kazada 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
09:11 Rusya, doğal gazı keserse Avrupa nasıl ısınacak? Tek seçenek: Azerbaycan-Türkiye ortaklığı TANAP
09:08 43'lük Şıkel transparan elbisesiyle geceye damga vurdu!
09:03 Ayçiçek yağıyla ilgili açıklama İstanbul Ziraat Odası Başkanı Demir'den geldi: 15-20 gün sonra fiyatları düşecek
09:00 Altın fiyatları uçtu! Gram altın ne kadar? Güncel altın kuru!
08:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı
08:45 Gezici Araştırma sordu, vatandaş cevapladı: 'Türkiye'nin en büyük problemi ekonomik kriz, sebebi ise iktidar'
08:34 Esenyurt'ta feci olay! Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, yaşamını yitirdi
03:38 Rusya'dan Ukrayna'ya dijital saldırı! TV ve radyo istasyonları kontrol altına alındı
06:35 Ukrayna'nın Sumi kentine saldırı düzenlenmişti! 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti
08:20 Savaşta 14. gün: Rusya, Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları savaş uçaklarıyla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 09:26:52. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Şubat ayı bilançosu: 360 kazada 237 kişi yaralandı, 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement