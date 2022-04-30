Diyarbakır'da suç dosyası kabarık firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi, (JASAT) 3 ayrı suç dosyası olan firari hükümlüyü yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde, yapılan titiz çalışmalar sonucunda; hakkında "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından olmak üzere toplam 3 ayrı suç dosyasından 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR