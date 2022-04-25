Diyarbakır'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

25.04.2022 20:24

Diyarbakır'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ihbarları değerlendiren polis ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı.

Diyarbakır'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ihbarları değerlendiren polis ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Y.T.'ninyapılan üst aramasında piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olduğu değerlendirilen 4 adet altın yüzük, 1 adet altın zincir kolye, 2 adet altın bileklik ve 5 bin 750 TL nakit para ele geçirildi. Y.T.'nin uyuşturucu parası için Fırat Mahallesinde bulunan bir evden hırsızlık yaptığı öğrenildi. Emniyet işlemleri tamamlana Y.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

4 Hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Öte yandan, Bismil'de ev ve işyerlerine ait açık alanlarda gerçekleşen iki faklı hırsızlık ihbarını değerlendiren Asayiş Büro ekipleri, inşaat bahçesinden demir hırsızlığı şüphelisi üç kişiyi piyasa değeri 10 bin lira olduğu öğrenilen 151 parça demir malzeme ile kıskıvrak yakaladı. Başka bir evin bahçesinden çaldığı sondaj malzemelerini hurdacıya satmaya çalışan hırsızlık şüphelisi olay yerinde gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelileri M.A., H.E.ve M.Ö.,Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı
Diyarbakır'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı
Diyarbakır'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı
Diyarbakır'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

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Diyarbakır, Hırsızlık, Bismil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
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