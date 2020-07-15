Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu - Son Dakika

Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu

Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğulduDİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren Umut Bozbey (17) ile Özkan Aydın (14), boğuldu.

Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu

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DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren Umut Bozbey (17) ile Özkan Aydın (14), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı kırsal Dereboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Umut Bozbey ve Özkan Aydın, sıcak havadan bunalarak serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra iki çocuğun da suda çırpındığını gören yakınları kendi imkanları ile kurtarma çalışması başlattı. Sulama kanalına giren yakınları, Umut ve Özkan'ın cansız bedenine ulaştı.

Sulama kanalından çıkarılan Umut ve Özkan'ın cansız bedeni, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır, Ergani, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu - Son Dakika
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