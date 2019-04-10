Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Şüpheli Araç Yangını

Diyarbakır'da Şüpheli Araç Yangını

52 dakika önce

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan boş arazide bir araç alev aldı.

Diyarbakır'da Şüpheli Araç Yangını, System.String[]
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan boş arazide bir araç alev aldı. Güvenlik güçleri şüpheli araç yangını ile ilgili inceleme başlattı.

Olay, Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dicle Nehri yakınında dün gece saatlerinde bir otomobil yanmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başlayan otomobili gören çevre sakinleri durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Güvenlik güçleri yanan araçta delil incelemesi yaparken, araç sahibine henüz ulaşılamadığı öğrenildi. Şüpheli araç yangını ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:31 Kaynak: İHA
Yenişehir, Diyarbakır, 3. Sayfa
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