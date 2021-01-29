-Diyarbakır'da şüpheli çanta alarmı - Son Dakika

- Diyarbakır'da şüpheli çanta alarmı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde üzerindeki duvarın dibine bırakılan şüpheli çanta korku ve paniğe neden oldu. Polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan çantadan bebek elbiseleri çıktı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Yenişehir ilçesini Bağlar ilçesine bağlayan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde üzerinde şüpheli bir çantanın olduğunun fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Paniğe neden olan olay üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik önlemleri sonrası olay yerine gelen bomba uzmanı polisler çantayı inceledikten sonra fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı.

Patlama kısa süreli paniğe neden olurken, çantanın içerisinden bebek ve çocuk elbisesi çıkması çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırttı.

Yapılan incelemenin ardından cadde yaya ve araç trafiğine tekrar açıldı.