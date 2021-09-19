Diyarbakır'da şüpheli ölüm! Önce sesler geldi sonra çocuk 7'nci kattan aşağıya düştü - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir apartmanda feci bir olay meydana geldi. 12 yaşındaki A.D. isimli kız çocuğu, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan sesler gelmesinin ardından zemine düşerek can verdi. Polis ekipleri, şüpheli olarak nitelendirdikleri olayın aydınlatılması amacıyla soruşturma gerçekleştirecek.

ÇIĞLIK SESLERİ DUYULDU

Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın 7'nci katında ailesiyle yaşayan A.D., iddiaya göre çığlık seslerinden sonra balkondan düştü. Çevre binada oturanlar, sesler üzerine dışarı çıkınca yerde yatan çocuğu hareketsiz gördü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

A.D.'ye olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilerek çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. A.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. A.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince A.D.'nin şüpheli ölüm iddiaları üzerine araştırma başlattığı belirtildi.