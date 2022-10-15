DİYARBAKIR'DA 'SUR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ', SİİRT'TE 'FISTIK FESTİVALİ? ETKİNLİKLERİ İPTAL

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 8 Ekim'de başlayan 'Sur Yolu Kültür Festivali' ve Siirt'te bu yıl ilk kez yapılan 'Fıstık Festivali', Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası nedeniyle iptal edildi.

Diyarbakır'da ilk kez düzenlenen ve 8 Ekim'de başlayan 'Sur Kültür Yolu Festivali' iptal edildi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Bartın'da gerçekleşen üzücü olaydan dolayı, hafta sonu yapılacak olan etkinlikler iptal edilmiştir. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

SİİRT'TE 'FISTIK FESTİVALİ' İPTAL EDİLDİ

Siirt'te bu yıl ilk kez Valilik, belediye ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından 14 Ekim'de başlayan 'Fıstık Festivali' de iptal edildi. Konuyla ilgili olarak Valilik tarafından sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle 'Siirt Fıstık Festivali' tüm programları iptal edilmiştir" denildi. (DHA)