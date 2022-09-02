Kaza, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sokakta yürüyen kadın ile çocuğun yanından savrularak geçti. Otomobil, hızla evin bahçesine girerek durdu. Kadının, aracı fark edince çocuk ile birlikte kaldırıma saniyelerle yöneldiği anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada sürücü yaralanırken, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Savrulan otomobilden çocuğu da çekerek saniyelerle kurtuldu - Son Dakika

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