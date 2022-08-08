Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

08.08.2022 21:04
Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kavşakta önce trafik ışıklarına, ardından da hafif ticari araca çarptığı kazada 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kavşakta önce trafik ışıklarına, ardından da hafif ticari araca çarptığı kazada 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan Luna Park Kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ABR 276 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kavşaktaki trafik ışıklarına, daha sonra ise kavşaktan geçmekte olan 73 DC 548 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobil ile ticari araçtaki 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası polis, yolda kontrollü olarak araç geçişini sağlarken kazaya karışan otomobil ile hafif ticari araç bölgeye sevk edilen çekicilerle kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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