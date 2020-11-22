Diyarbakır'da sürüntü örneklerinin alındığı Kovid-19 kliniğinin kapasitesi artırıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da sürüntü örneklerinin alındığı Kovid-19 kliniğinin kapasitesi artırıldı

22.11.2020 11:29
Diyarbakır'da sürüntü örneklerinin alındığı Kovid-19 kliniğinin kapasitesi artırıldı, System.String[]

Diyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 şüphesiyle başvuran hastalara hizmet verilen merkezin kapasitesini 4 kat artırarak, vatandaşa salgın döneminde en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Diyarbakır Sağlık İl Müdürlüğü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 şüphesiyle başvuran hastalara hizmet verilen merkezin kapasitesini 4 kat artırarak, vatandaşa salgın döneminde en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Mart'ta başlayan ilk salgın vakasıyla sürekli dinamik bir halde sağlık teşkilatını diri tutmaya çalıştıklarını vurguladı. Tekin, sağlık hizmetlerini her geçen gün vaka sayılarıyla orantı bir şekilde sürdürmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 şüphesiyle hastalarının müracaat ettiği kliniğin kapasitesi artırdıklarını kaydeden Tekin, daha önce tek yerden alınan sürüntü örneklerinin artık 4 yerden alınmaya başladığını, vatandaşa salgın döneminde en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını bildirdi.

Kliniğin çok güzel ve nezih bir hale getirildiğini, kış şartlarında oluşabilecek olası yoğunlukların da önüne geçilebilmesi amacıyla kayıt yapan eleman ve sürüntü alacak olan hekimlerin sayısını artırdıklarını anlatan Tekin, bu sayede test yapan vatandaşların en hızlı bir şekilde hastaneden ayrılmasını sağlayacaklarını aktardı.

"Kovid-19 kliniğini sürecin başında normal acillerden ayırdık ve ilk etapta iki hekimle hizmet verirken bugün 8 hekime kadar çıkabileceğimiz alanlar oluşturduk. Temel amacımız vatandaşımızın hastaneye geldiğinde en hızlı şekilde hekimlere ulaşması, hekimden hizmetini almasını sağlamak, ayrıca oluşabilecek kuyrukların önüne geçmek." diyen Tekin, oluşturulan sürüntü alanları sayesinde vatandaşların herhangi bir kuyrukta bekleme sıkıntısı yaşamadığını vurguladı.

Kış aylarında vakaların artma ihtimaline karşı hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem acilimizde hem de sürüntü alanlarımız çok daha rahatlamış durumda. Sağlık Bakanımızın direktifleri doğrultusunda bu tedbirleri artırdık. Bakanımızın kış aylarına dikkat çektiği noktalar vardı. Kış aylarında özellikle mevsimsel griple birlikte vaka artışlarının olabileceği, bu konuda dikkatli olmamız ve hazırlıklı olmamızı gerektiği talimatları üzerine tüm bu hazırlıkları yaptık."

Yoğun bakım ve yatak kapasitesi yükseldi

Yoğun bakım kapasitesini yüzde 100, servislerde de yatak kapasitesi yüzde 80 artırdıklarına dikkati çeken Tekin, kış aylarına hazır olduklarını belirtti.

Şu ana kadar ne servis yatağı ne de yoğun bakım yatağı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayan Tekin, "Sağlık olarak baktığımızda herhangi bir eksiğimizin olmadığı gibi tüm hazırlıklarımızı gerek personel eğitimleri gerek tıbbi donanım gerek yataklar gerek yoğun bakım açısından yaptık." dedi.

Kent genelinde her gün yaklaşık 2 bin test

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Asena da daha iyi şartlarda kaliteli bir hizmet için sürüntü alma alanın kapasitesini artırarak Türkiye'de örnek bir planlamayı kente hizmete sunduklarını söyledi.

Kent genelinde her gün yaklaşık 2 bin test alındığını, bu testlerin yaklaşık yüzde 50'sini hastanelerinde sürüntü alanında yapıldığını belirten Asena, salgının ilk dönemlerinde bundan dolayı hastanenin önünde ister istemez bir yığılma oluştuğunu anımsattı.

Bu yığılmanın önüne geçebilmek ve vatandaşa daha iyi hizmet sunmak sürüntü alanını 4 katına çıkardıklarını anlatan Asena, "Burada hem otomasyon personelimiz hem hekimlerimiz çok ciddi çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

Sürüntü vermeye gelenlerin içinde negatif ve pozitif hastalar olabileceğini aktaran Asena, oluşturulan geniş alan sayesinde salgının bulaş riskini önüne geçerek vatandaşların birbirlerine temas etmeden hizmet alabildiğini aktardı.

Asena, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kış aylarında hastalar bir an önce sürüntülerini versinler diye böyle bir planlamaya gittik. Engeliler ve yaşlılarımız için de bir alan planladık. İnşallah bu geniş alanları kullanmamıza gerek kalmaz. Bugün günde 700- 800 civarında sürüntü alabiliyoruz. Yapılan düzenleme ile bu kapasitemizi 3 bine kadar rahatlıkla çıkarabileceğiz."

İl Sağlık Müdürü, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, araştırma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da sürüntü örneklerinin alındığı Kovid-19 kliniğinin kapasitesi artırıldı - Son Dakika


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