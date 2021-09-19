DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU - Son Dakika

DİYARBAKIR'da bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü'nde pedal çevirerek bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkati çekti. 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğe katılan Şeymanur Yapıcı, amaçlarının hem iklim krizine hem de kadınların toplumda daha fazla görünürlüğüne dikkat çekmek olduğunu söyledi.

İzmir 'de 2013 yılında başlayan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', 9 yılda büyüyerek önce Türkiye'de daha sonra dünyadaki diğer şehirlerde destek buldu. 30 ülkedeki 150 şehirde bugün saat 13.30'da eş zamanlı olarak düzenlenen bisiklet turu, Diyarbakır'da da gerçekleşti. Kayapınar ilçesi 75 metrelik yolda bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü' kapsamında hem bisikletin önemine hem de krizine dikkat çekmek için Sur ilçesinden Dağkapı Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

'İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİNİ ACI BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ'

Etkinliğe katılan kadınlar adına açıklama yapan Şeymanur Yapıcı, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' ile kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı taleplerini pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yapıcı, iklim değişikliğine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz. Geçmişte, iklim değişikliği diyorduk, şimdi artık iklim krizi diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor, canımız yanıyor. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. İklim krizine karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz."

'OTOMOBİLSİZ PAZAR İLAN EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Pandemi sürecinde motorlu taşıtların yollarda olmadığında gürültü kirliliğinin azaldığına ve temiz havanın oluştuğuna şahitlik ettiklerini vurgulayan Yapıcı, "Bu süreçte toplu taşıma araçlarına binmek istemedik. Hem spor yapabileceğimiz hem de açık havada olabileceğimiz bir ulaşım aracımız olan bisiklet vardı. Şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanmasını istiyoruz. Kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların ve yaşlıların rahatlıkla ortak olarak kullanımına sunulmasını istiyoruz. Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak istiyoruz. Her an bir trafik kazasına kurban gitmekten korkuyoruz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Özellikle büyük şehirlerimizde pazar günleri, şehir merkezinde bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak 'Otomobilsiz Pazar' ilan edilmesini istiyoruz" diye konuştu.