Üye Girişi
DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU

19.09.2021 22:20

DİYARBAKIR'da bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü'nde pedal çevirerek bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkati çekti.

DİYARBAKIR'da bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü'nde pedal çevirerek bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkati çekti. 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğe katılan Şeymanur Yapıcı, amaçlarının hem iklim krizine hem de kadınların toplumda daha fazla görünürlüğüne dikkat çekmek olduğunu söyledi.

İzmir 'de 2013 yılında başlayan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', 9 yılda büyüyerek önce Türkiye'de daha sonra dünyadaki diğer şehirlerde destek buldu. 30 ülkedeki 150 şehirde bugün saat 13.30'da eş zamanlı olarak düzenlenen bisiklet turu, Diyarbakır'da da gerçekleşti. Kayapınar ilçesi 75 metrelik yolda bir araya gelen kadınlar, 'Otomobilsiz Kent Günü' kapsamında hem bisikletin önemine hem de krizine dikkat çekmek için Sur ilçesinden Dağkapı Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

'İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİNİ ACI BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ'

Etkinliğe katılan kadınlar adına açıklama yapan Şeymanur Yapıcı, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' ile kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı taleplerini pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yapıcı, iklim değişikliğine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz. Geçmişte, iklim değişikliği diyorduk, şimdi artık iklim krizi diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor, canımız yanıyor. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. İklim krizine karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz."

'OTOMOBİLSİZ PAZAR İLAN EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Pandemi sürecinde motorlu taşıtların yollarda olmadığında gürültü kirliliğinin azaldığına ve temiz havanın oluştuğuna şahitlik ettiklerini vurgulayan Yapıcı, "Bu süreçte toplu taşıma araçlarına binmek istemedik. Hem spor yapabileceğimiz hem de açık havada olabileceğimiz bir ulaşım aracımız olan bisiklet vardı. Şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanmasını istiyoruz. Kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların ve yaşlıların rahatlıkla ortak olarak kullanımına sunulmasını istiyoruz. Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak istiyoruz. Her an bir trafik kazasına kurban gitmekten korkuyoruz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Özellikle büyük şehirlerimizde pazar günleri, şehir merkezinde bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak 'Otomobilsiz Pazar' ilan edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU
DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU
DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU
DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU

Diyarbakır, Bisiklet, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı saat verip paylaştı: Gözünüz gökyüzünde olsun 23:46 Milli Savunma Bakanlığı saat verip paylaştı: Gözünüz gökyüzünde olsun Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı 23:30 Bakan Koca'dan aşılamayla ilgili müjdeli haber! Sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldı 23:05 "Canlı yayına sarhoş çıktı" iddialarına Bülent Ersoy'dan yanıt: Ağzıma bir yudum koymadım
Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor 22:31 Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsonun ilk ifadesi ortaya çıktı 22:12 Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsonun ilk ifadesi ortaya çıktı Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan 21:40 Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan "Caner" paylaşımı yağıyor
Şahinbey'de 4 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu 21:13 Şahinbey'de 4 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı 19:49 Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı

Son Dakika Haberleri
18:25 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi
18:23 DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi
18:22 Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti
18:21 Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
18:20 Fatih Altaylı'dan olay paylaşım! Terim'in maaşından dem vurup oyuncu tercihlerine ateş püskürdü
18:19 Galatasaray, Süper Lig'de kayıp! Sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu
17:35 Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu
17:16 Gustavo Assunçao, Alanya maçı öncesi oyun tarzından bahsetti! Galatasaray'a ilaç olması bekleniyor
17:15 Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
17:14 Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı         
00:05
PSG'de kriz patlak verdi! Dünya, oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor PSG'de kriz patlak verdi! Dünya, oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor         
23:40
Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu         
23:13
İrem Derici'den aşk dedikodularını kuvvetlendiren imalı paylaşım: 3 harfli misafir İrem Derici'den aşk dedikodularını kuvvetlendiren imalı paylaşım: 3 harfli misafir         
22:53
İTÜ, öğrencisini taciz ettiğini anlatan Prof. Dr. Celal Şengör'e soruşturma açtı İTÜ, öğrencisini taciz ettiğini anlatan Prof. Dr. Celal Şengör'e soruşturma açtı         
22:26
İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı İntihara teşebbüs eden adamın nezaketi polisi bile şaşırttı         
21:43
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Yağmur, İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca etkili olacak Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Yağmur, İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca etkili olacak         
20:46
130 depremin ardından Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı 130 depremin ardından Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı         
19:23
Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj         
18:49
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi         
18:26
DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı         
15:55
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 00:20:05. #1.12#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement