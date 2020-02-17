Diyarbakır'da süt ve süt ürünü firmalar denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da süt ve süt ürünü firmalar denetlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da süt ve süt ürünü firmalar denetlendi

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Diyarbakır'da gıda üretiminin yapıldığı tesis denetlendi.

Diyarbakır'da süt ve süt ürünü firmalar denetlendi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Diyarbakır'da gıda üretiminin yapıldığı tesis denetlendi.


Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Mehmet Hüseyinoğlu'nun yönettiği gıda denetimlerinde, 68 gıda kontrol denetim görevlisi yer aldı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmede yapılan denetimde görevliler, hijyen konusunda, firma yetkililerine uyarılarda bulundu.


Mehmet Hüseyinoğlu, burada yaptığı açıklamada, gıda denetimlerinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 ilde eş zamanlı yapıldığını söyledi.

2019 yılındaki denetimlerde 83 işletmeye idari yaptırım uyguladıklarını belirten Hüseyinoğlu, mevzuata aykırı faaliyette bulunan firmalara 1 milyon liraya yakın ceza uyguladıklarını kaydetti.

Vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlere devam edeceklerini dile getiren Hüseyinoğlu, "Hedefimiz her işletmemizin en az iki defa özelikle riskli bölgelerde unlu mamüllerde 3 defa denetim gerçekleştirmek. Yıllık 15 bin olan denetim sayımızı 20 bine çıkarmayı planlıyoruz. Vatandaşın Alo 174 hattımıza rastladıkları herhangi bir olumsuzlukla ilgili bilgi vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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