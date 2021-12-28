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Diyarbakır'da suya yüzde 16,5 indirim yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da suya yüzde 16,5 indirim yapıldı

28.12.2021 12:37
Diyarbakır'da suya yüzde 16,5 indirim yapıldı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelerin 15 metreküpe kadar su tüketimine yüzde 16,5 indirim yaptı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelerin 15 metreküpe kadar su tüketimine yüzde 16,5 indirim yaptı.

DİSKİ Yönetim Kurulu, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatı ve DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün teklifiyle kent genelinde indirimli su tarifesine geçme kararı aldı.

4920 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na dayanarak yapılan çalışma ile abonelerin 15 metreküpe kadar su tüketimlerine, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 16,5 indirim yapıldı.

Aylık 15 metreküp üzerindeki kullanımlar için indirimin kademeli olarak düşeceği, 20 metreküpten fazla su kullananların ise değişen oranlarda fark ödeyeceği belirtildi.

"Her ay 880 bin metreküp su tasarrufu yapmak istiyoruz"

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kongre Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tarifeyle yalnızca indirim yapmadıklarını, aynı zamanda su tasarrufunu özendirmek istediklerini söyledi.

Tüm abonelerin 15 metreküp su kullanımı için su fiyatlarında yüzde 16,5 oranında indirim uygulanacağını belirten Tutşi, bu miktarı Türkiye'deki azami su kullanımlarını dikkate alarak belirlediklerini ifade etti.

Tutşi, şöyle konuştu:

"Pek çok büyükşehirde su ve kanal idareleri zam yaparken biz indirim yaparak Diyarbakır'ı büyükşehirler içinde vatandaşlarına en ucuz suyu sunan iki şehirden biri yapıyoruz. Yeni tarifeyle başlattığımız kampanyayla Türkiye ortalamasının üzerinde su kullanan abonelerimizi daha az su kullanmaya ve daha az ödemeye teşvik ediyoruz. Abone sayımız yaklaşık 440 bin. Abone başına aylık 2 metreküp tasarruf sağlayarak, her ay 880 bin metreküp su tasarrufu yapmak istiyoruz." dedi.

Tutşi, tüm aboneler için geçerli olan indirimin üst sınırı olan 15 metreküp miktarını Türkiye ve Diyarbakır'daki abonelerin su kullanım oranlarını esas alarak belirlediklerini kaydetti.

"Hedefimiz 86 milyon liranın vatandaşımızın cebinde kalması"

İndirimli tarife uygulamasıyla önemli hedeflerinden birinin de aboneleri içme suyunu tasarruflu kullanmaya teşvik etmek olduğuna işaret eden Tutşi, ortalamanın üzerinde su kullanan vatandaşların ortalama düzeyde su kullanmasını arzu ettiklerini kaydetti.

"Maliyeti yüksek olan içme suyunu, tarlada, bahçede, araba yıkamada kullanan abonelerimizi bundan vazgeçirmek istiyoruz." diyen Tutşi, hedefledikleri tasarrufu gerçekleştirmeleri durumunda tasarruf edilecek suyun bedelinin yaklaşık 40 milyon lira olacağını aktardı.

Tutşi, "Yaptığımız tarife düzenlemesiyle sunduğumuz indirimler ise 2021 verilerini esas alırsak 46 milyon liraya tekabül ediyor. Toplam yaklaşık 86 milyon liradan bahsediyoruz. Kampanyamızla hedefimiz 86 milyon liranın vatandaşımızın cebinde kalması." diye konuştu.

2021 yılında başlattıkları "21'de 21 büyük yatırım", "yapılandırma" ve "abone kampanyaları" ile ilgili bilgi veren Tutşi, 21 projeden 20'sine başladıklarını, 12 projeyi tamamladıklarını belirtti.

Tutşi, diğer 9 projeden 6'sını 2022'de, 2'sini de 2023'te hizmete sunacaklarını ifade ederek, 1 projenin de ihale hazırlıklarını yaptıklarını ve en kısa sürede tamamlayacaklarını bildirdi.

"Su Gibi Çözüm" sloganıyla başlattıkları borç yapılanması kampanyasından 38 bin 139 abonenin faydalandığını anlatan Tutşi, yeni abone çalışmaları ile de 2020'deki 30 bin yeni aboneye 2021 yılında 35 bin yeni abone eklediklerini aktardı.

Tutşi, indirimli tarifenin kente hayırlı olmasını diledi.

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da suya yüzde 16,5 indirim yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da suya yüzde 16,5 indirim yapıldı - Son Dakika
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