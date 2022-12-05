Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü! Şahsı, linç girişiminden polis ekipleri kurtardı

Dün gece saatlerinde Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde iddiaya göre, gece saatlerinde bir kız çocuğunu metruk bir evde taciz eden şahıs, mahalledekilerin fark etmesiyle sokak ortasında darp edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sesleri duyan vatandaşlar da olaya dahil oldu. Darp edilen şahıs, olay yerine çağrılan güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.