Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü! Şahsı, linç girişiminden polis ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü! Şahsı, linç girişiminden polis ekipleri kurtardı

05.12.2022 11:04

Diyarbakır'da yaşanan olayda bir kız çocuğunu metruk binada taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleyi sokağa döktü. Mahallelinin şiddet uyguladığı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dün gece saatlerinde Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde iddiaya göre, gece saatlerinde bir kız çocuğunu metruk bir evde taciz eden şahıs, mahalledekilerin fark etmesiyle sokak ortasında darp edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sesleri duyan vatandaşlar da olaya dahil oldu. Darp edilen şahıs, olay yerine çağrılan güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü! Şahsı, linç girişiminden polis ekipleri kurtardı - Son Dakika

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