DİYARBAKIR'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL, TAKSİYE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL, TAKSİYE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

27.05.2022 17:12

DİYARBAKIR'da, takla atan ve karşı yönde kırmızı ışıktaki taksiye çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, takla atan ve karşı yönde kırmızı ışıktaki taksiye çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Erdinç T.'nin kullandığı 21 ACD 708 plakalı otomobil, takla atıp, karşı yönde kırmızı ışıktaki 21 TT 0379 plakalı taksiye çarparak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Erdinç T. ve yanındaki Yasemin Y. ile takside sıkışan sürücü Edip. T., ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücü Erdinç T., burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hastanedeki tedavileri süren yaralılardan Yasemin Y.'nin de hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobil ve taksinin çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

DİYARBAKIR'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL, TAKSİYE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
DİYARBAKIR'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL, TAKSİYE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
DİYARBAKIR'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL, TAKSİYE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
DİYARBAKIR'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL, TAKSİYE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

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Diyarbakır'da takla atan otomobil, taksiye çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Diyarbakır'da takla atan otomobil, taksiye çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Yenişehir, Otomobil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL, TAKSİYE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL, TAKSİYE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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