Diyarbakır'da taklit ve sahte dezenfektanlar toplatıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da korona virüs fırsatçıları tarafından piyasaya sürülen taklit ve sahte dezenfektanlar toplatıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'de ve dünyada salgın haline gelen korona virüs ile mücadele kapsamında halkın sağlığını korumak amacıyla sürecin başlangıcından beri büyük bir mücadele verildiği belirtildi. Açıklamada, "Sürdürülen bu büyük mücadele ve temizlik çalışmaları kapsamında büyük miktarda el ve ortam dezenfektanı ile temizlik malzemeleri kullanılmaktadır. Satın alınan ve kullanılan bu temizlik ile dezenfektan ürünlerinden bir kısım el dezenfektanının taklit ve sahte ürün olduğu yolunda Büyükşehir Belediyemize yapılan bildirim ve değerlendirme sonrasında anılan ürün toplatılmış, Büyükşehir Belediyemize bu taklit ve sahte ürünün satışını gerçekleştiren firma hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuş, konuyla ilgili gerekli idari ve hukuki süreç başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığına yönelik hassasiyetimiz en üst düzeyde devam etmekte olup çalışmalarımız aralıksız sürmektedir" denildi. - DİYARBAKIR