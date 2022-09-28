Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır ve Çınar İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince yol kontrolü sırasında Mardin 'den, Diyarbakır'a seyir halinde olan taksi şüphe üzerine durduruldu.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Mardin, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da meyve suyu kutusunda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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