Diyarbakır'da meyve suyu kutusunda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da meyve suyu kutusunda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

28.09.2022 12:26
Diyarbakır'da meyve suyu kutusunda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Diyarbakır'da takside yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş gümrük kaçağı 65 cep telefonu bulundu.

Diyarbakır'da takside yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş gümrük kaçağı 65 cep telefonu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır ve Çınar İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince yol kontrolü sırasında Mardin'den, Diyarbakır'a seyir halinde olan taksi şüphe üzerine durduruldu.

Takside yapılan aramada siyah poşetlerde bulunan meyve suyu kutularına gizlenmiş gümrük kaçağı 65 cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Diyarbakır, Mardin, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da meyve suyu kutusunda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da meyve suyu kutusunda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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