Diyarbakır'da "tam kapanma"da tarihi mekanlarda sessizlik hakim - Son Dakika

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sekizinci gününde tarihi mekanlarda sessizlik devam ediyor.

Kent merkezinde tarihi yapısıyla en çok ziyaret edilen Sur ilçesinde cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin şehirdeki rotalarının başında gelen tarihi İçkale Müze Kompleksi, Hazreti Süleyman Camisi ve Ulucami, en sakin günlerini yaşarken kentin kalabalık mekanlarından Ongözlü Köprü de sessizliğe büründü.

Tam kapanma günlerini değerlendiren belediye ekipleri, Hazreti Süleyman Camisi'nin etrafında çevre düzenlemesi çalışması yürüttü.