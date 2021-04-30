Diyarbakır'da tam kapanma gölgesinde cuma namazı - Son Dakika

Diyarbakır'da tam kapanma gölgesinde cuma namazı
30.04.2021 16:22
Diyarbakır'da, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada vatandaşlar, evlerinin yakınlarındaki camilere giderek maske, mesafeye dikkat edip cuma namazını kıldı.
Diyarbakır'da, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada vatandaşlar, evlerinin yakınlarındaki camilere giderek maske, mesafeye dikkat edip cuma namazını kıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma süreci dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Bu süreçte Diyarbakır'da vatandaşlar evlerinin yakınındaki camiye giderek cuma namazını eda etti. Önceki haftalara göre daha az katılımın olduğu cuma namazında cemaatin sosyal mesafe ve maske kurallarına da uyduğu görüldü. - DİYARBAKIR
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