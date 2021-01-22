Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 695 eser ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 695 eser ele geçirildi

22.01.2021 11:59

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 695 eser ele geçirildi Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 695 eser ele geçirildi.

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 695 eser ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 695 eser ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, il merkezinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 400 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şüpheliler, Çınar-Beşpınar mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 660 adet bronz ve gümüş ile 35 adet tarihi obje olmak üzere toplam 695 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 695 eser ele geçirildi
Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 695 eser ele geçirildi
Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 695 eser ele geçirildi
Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 695 eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 695 eser ele geçirildi - Son Dakika


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