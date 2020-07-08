Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 2 kişi suçüstü yakalandı

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 2 kişi suçüstü yakalandıDİYARBAKIR'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 2 kişi suçüstü yakalandı

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DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, takip ettiği şüpheliyi, bir dinlenme tesisinde satacağı kişiyle buluşup, pazarlık yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada İslami ve Roma dönemine ait 122 bakır sikke ve 46 tarihi obje ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi objeler Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 10:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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