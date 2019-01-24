Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Tarihi Eser Operasyonu

Diyarbakır'da Tarihi Eser Operasyonu

2 saat önce

Diyarbakır'da 14 altın sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Diyarbakır'da 14 altın sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ilçesinde altın sikke satmaya çalışan 2 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, alıcı gibi davranarak temas kurdukları 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst ve adreslerindeki aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 altın sikke bulundu.

Silvan ilçesi Bağdere Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında durdurulan otobüste ise yolcu M.G'ye ait poşet içerisinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:03 Kaynak: AA

Jandarma, Diyarbakır, Güncel
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