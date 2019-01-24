Diyarbakır'da Tarihi Eser Operasyonu

Diyarbakır
'da 14 altın sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar
ilçesinde altın sikke satmaya çalışan 2 kişiyi takibe aldı.
Ekipler, alıcı gibi davranarak temas kurdukları 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üst ve adreslerindeki aramada, Roma
dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 altın sikke bulundu. Silvan
ilçesi Bağdere Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında durdurulan otobüste ise yolcu M.G'ye ait poşet içerisinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.