Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

DİYARBAKIR'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

DİYARBAKIR'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, deri üzerine yazılı 3 kitap, deri ferman, eski sandık ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bismil ilçesinde oturan 3 kişinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgiye ulaştı. Harekete geçen ekipler, 16 Mart günü Bismil ilçesi otobüs terminalinde 6 şüpheliyi, tarihi eserler için pazarlık yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada deri üzerine yazılı 3 kitap, deri ferman, eski sandık ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürerken, ele geçirilen tarihi eserler Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:08 Kaynak: DHA

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