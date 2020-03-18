Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı
DİYARBAKIR'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, deri üzerine yazılı 3 kitap, deri ferman, eski sandık ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bismil ilçesinde oturan 3 kişinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgiye ulaştı. Harekete geçen ekipler, 16 Mart günü Bismil ilçesi otobüs terminalinde 6 şüpheliyi, tarihi eserler için pazarlık yaparken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada deri üzerine yazılı 3 kitap, deri ferman, eski sandık ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürerken, ele geçirilen tarihi eserler Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.