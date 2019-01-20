Diyarbakır'da Tarihi Eser Operasyonu: 8 Gözaltı
19 dakika önce
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
Diyarbakır
'ın Silvan
ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle ilçe emniyet müdürünün de arasında bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, devam eden soruşturmayla ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:33 Kaynak: AA
Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019'da 2 Milyon Lira Ödül Verileceğini Duyurdu
Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un Evi Kurşunlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız
Bir Kent Donuyor! Vatandaş Isınmak İçin Caddeye Soba Kurup Yaktı