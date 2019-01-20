Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Tarihi Eser Operasyonu: 8 Gözaltı

Diyarbakır'da Tarihi Eser Operasyonu: 8 Gözaltı

19 dakika önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır'da Tarihi Eser Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle ilçe emniyet müdürünün de arasında bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, devam eden soruşturmayla ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Silvan, Diyarbakır, Güncel
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