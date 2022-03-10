Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

10.03.2022 14:01
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 48 bronz sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 48 bronz sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Kayapınar ilçesinde oturan şüphelilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Diyarbakır şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında tarihi eserleri satmaya çalışan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 48 bronz sikke bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz (2) Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz (2) DİYARBAKIR - Dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı DİYARBAKIR - Dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
13:58 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil
12:36 İstanbul'da trafikte kar rahatlığı: Boş yollar havadan görüntülendi!
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:30:39. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement