Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı

6 saat önce

Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandıDiyarbakır'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 43 sikke ile 1 kadın figürlü fildişi madalyon ele geçirildi.

Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı

Diyarbakır'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 43 sikke ile 1 kadın figürlü fildişi madalyon ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde yaşayan 2 kişinin, Roma ve Bizans dönemine ait heykel ve sikkeleri satmak için alıcı aradığı ihbarını aldı. Yapılan takipte, şüphelilerin alıcılarla 13 Aralık Cuma günü merkez Kayapınar ilçesinde buluşacağını tespit eden ekipler, Peyas Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli tarihi eser satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, kadın figürlü fildişi madalyon, 3'ü altın, 5'i gümüş ve 35'i bronz olmak üzere 43 sikke ele geçirildi.

Tarihi eserlere el konulurken, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı

Diyarbakır, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:17 Kaynak: DHA
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