Diyarbakır'da tarihi Hasuni Mağaralarında yamaç paraşütü yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da tarihi Hasuni Mağaralarında yamaç paraşütü yapıldı

20.03.2022 14:40
Diyarbakır'da tarihi Hasuni Mağaralarında yamaç paraşütü yapıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan tarihi Hasuni Mağaralarında yamaç paraşütü gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan tarihi Hasuni Mağaralarında yamaç paraşütü gerçekleştirildi.

Diyarbakır Atlas Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ahmet Karadaşlı, Hasuni Mağaralarının olduğu bölgede yamaç paraşütü yaptı.

Karadaşlı, çok güzel bir deneyim yaşadığını belirterek, "Hasuni Mağaraları yerleşik hayata geçişi ile kurulmuş bir antik kenttir. Yaklaşık 300 mağarası, iki kilisesi bulunuyor. Su sarnıçları bol miktarda var. Gerek yürüyüş gerekse de yamaç paraşütü için son derece uygun bir alan. Tarihi bir mekanın üzerinde uçmanın keyfini yaşamalarını için herkesi buraya davet ediyoruz." dedi.

Bölgenin kalkış ve iniş alanı olarak iyi bir bölgeye sahip olduğunu aktaran Karadaşlı, ilerleyen zamanlarda burada festival yapmayı planladıklarını belirtti.

YORUMLAR
500
HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde katılım az olunca Nevruz kutlamalarını iptal etti HDP, Diyarbakır'ın ilçelerinde katılım az olunca Nevruz kutlamalarını iptal etti Genç Yeşilay Kulübü üyeleri yaşlı çınarlarla buluştu Genç Yeşilay Kulübü üyeleri yaşlı çınarlarla buluştu

Sportif Havacılık Kulübü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da tarihi Hasuni Mağaralarında yamaç paraşütü yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:32 Haberi İngiliz basını servis etti! Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uyduları ve Türk SİHA'ları birlikte hareket ediyor
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
14:23 17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor
14:14 Ebru Şallı sosyal medyada eşini paylaştı, gerçek sonra anlaşıldı! Uğur Akkuş'un cezaevi günleri başladı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni önlemler! Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi
13:33 Kılıçdaroğlu, sahada çalışan partililere seslendi: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 14:46:28. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da tarihi Hasuni Mağaralarında yamaç paraşütü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement