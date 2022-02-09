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Diyarbakır'da tarihi Hatuniye Medresesi öğrencilerin eğitim yuvası oldu - Son Dakika

Diyarbakır'da tarihi Hatuniye Medresesi öğrencilerin eğitim yuvası oldu

09.02.2022 11:40
Diyarbakır'da tarihi Hatuniye Medresesi öğrencilerin eğitim yuvası oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesindeki tarihi Hatuniye Medresesi'ni restore ederek, eğitim yuvasına dönüştürdü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesindeki tarihi Hatuniye Medresesi'ni restore ederek, eğitim yuvasına dönüştürdü.

İlçede bulunan ve bakımsızlıktan dolayı zamanla tahrip olan tarihi medrese yapılan onarımın ardından "Akademi Lise" olarak hizmet vermeye başladı.

Hatuniye Akademi Lisesinde alanında uzman eğitmenler, 12'nci sınıf ile mezun olan öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na Yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) için ve 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine destek eğitim veriliyor.

Dersten arta kalan zamanlarda öğrencilere soru çözümü konusunda yardımcı olunacak Hatuniye Akademi Lisesinde, ayrıca gençlere yönelik 2022-2023 eğitim döneminde idare tarafından belirlenen takvim çizelgesinde çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek.

"Buradaki imkanlardan faydalandığım için kendimi çok şanslı hissediyorum"

Hani Akademi Lisesinde eğitim alan öğrencilerden 11. sınıfta okuyan 16 yaşındaki Meryem Gendi, sunulan eğitim desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gendi, "Arkadaşlarımla buraya gelip TYT ve AYT'ye hazırlanıyoruz. Üniversitede Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmak istiyorum. Hocalarımız bize Türkçe, matematik, sosyal, fen, tarih dersleriyle ilgili yardımcı oluyor. Buradaki kütüphaneden yararlanıyoruz ve rahat bir çalışma ortamımız oluyor." dedi.

Özge Özavcı da öğretmen olmak istediğini belirtti.

Özavcı, "Şu anda daha çok edebiyat ve tarih derslerine ağırlık veriyor, soru çözüyorum. Çözemediklerimi de buradaki öğretmenlerimle çözüyorum. Buradaki imkanlardan faydalandığım için kendimi çok şanslı hissediyorum." diye konuştu.

YKS'ye hazırlanan 12. sınıf öğrencisi Yahya Avcı ise sunulan eğitim desteğinden dolayı teşekkür etti.

Avcı, "Burada öğretmenlerimizle ders çalışılıyoruz. Çok verimli oluyor. Büyükşehir Belediyesine ve Sayın Valimize bize bu imkanları sağladıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da tarihi Hatuniye Medresesi öğrencilerin eğitim yuvası oldu
Diyarbakır'da tarihi Hatuniye Medresesi öğrencilerin eğitim yuvası oldu

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Hani, TYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da tarihi Hatuniye Medresesi öğrencilerin eğitim yuvası oldu - Son Dakika


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