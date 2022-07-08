DİYARBAKIR'DA TARİHİ KÖPRÜDE SOPALI- BIÇAKLI- SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA TARİHİ KÖPRÜDE SOPALI- BIÇAKLI- SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

08.07.2022 16:23

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, Kırklar Dağı eteklerindeki Millet Parkı'nda iki grup arasında çıkan ve tarihi Ongözlü Köprü üzerinde devam eden; taş, sopa, bıçak ile silah kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, Kırklar Dağı eteklerindeki Millet Parkı'nda iki grup arasında çıkan ve tarihi Ongözlü Köprü üzerinde devam eden; taş, sopa, bıçak ile silah kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı.

Sur'da Kırklar Dağı eteklerindeki Millet Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga daha sonra Millet Parkı'nın dışına taşarak tarihi Ongözlü Köprü'de devam etti. Köprüyü gezmeye gelenlerin panik yaşadığı kavgada, 1'i silahla olmak üzere 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, polis de kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Bayram tatili için Mersin'den geldiğini söyleyen Selma Bingöl, 'Çok kötü bir kavga oldu. Silahlar patladı. Yaralananlar oldu. Hayatımda ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yanımda adam silahını çıkarıp sıkacaktı. 'Silahını yerine koyar mısın' dedim. Hala şoktayım. Buraya geldiklerinde biri bıçakla ayağından yaralanmıştı' dedi. (DHA)

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SOPALI 'PARK' KAVGASI: 2 YARALI, 10 GÖZALTI SOPALI 'PARK' KAVGASI: 2 YARALI, 10 GÖZALTI İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA TARİHİ KÖPRÜDE SOPALI- BIÇAKLI- SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA TARİHİ KÖPRÜDE SOPALI- BIÇAKLI- SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika
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