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Diyarbakır'da tarihi mekanlar bayramda doldu taştı

1 saat önce

Diyarbakır'da tarihi mekanlar bayramda doldu taştıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da Ramazan bayramı dolayısıyla, tarihi mekanlar yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Diyarbakır'da tarihi mekanlar bayramda doldu taştı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Ramazan bayramı dolayısıyla, tarihi mekanlar yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Vatandaşlar tarihi On Gözlü Köprü'de Dicle Nehri manzarası altında çaylarını yudumlayıp Ramazan bayramının ve tatilin tadını çıkardı.
Türkiye'de bir zamanlar daha çok terör olaylarıyla gündeme gelen Diyarbakır'da 2 yıldan bu yana yapılan düzenlemeler ve alınan güvenlik önlemlerinin ardından kent, bayramlar ile diğer özel günlerde yerli ve yabancı vatandaşların akınına uğruyor.
7'den 70'e herkes tarihi mekanlara akın etti
Kent sakinleri 7'den 70'e şehir merkezindeki meydanları, kafeleri, alışveriş merkezlerini, tarihi ve turistik yerleri hınca hınç doldururken, Ramazan Bayramı nedeniyle kentteki yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlar, tarihi On Gözlü Köprüye gelerek güzel havanın tadını çıkararak, Dicle Nehri kenarında çay keyfi yapıp huzur ve güven içerisinde eşsiz manzarayı izledi.
Gelin ve damatlar fotoğraf çekmek için tarihi mekanlara geldi
Gelin ve damatlar da tarihi On Gözlü Köprüye gelerek, mutlu günlerini eşsiz manzara ile resimlettiler. Bazı vatandaşlarda eşsiz manzarayı arkalarına alıp öz çekim yaptı. Emel ve Ramazan Çelenk, çifti de tarihi On Gözlü Köprüde mutluluklarını resmetti. Çelenk, "İki bayramı bir arada kutluyoruz. Hem mutluyum bugüne ulaştığım için, hem de bugün Ramazan bayramında düğün yaptığım için çok mutluyuz. Bu tarihi yerde şuanda fotoğraf çekiyoruz. Güzel ve mutluyuz" dedi.
"Herkese tavsiye ediyorum"
Nevşehir'den Diyarbakır'a gelip sonrada Mardin'e geçeceğini belirten Mustafa Güçlü isimli vatandaş ise, "Nevşehir'den geliyoruz. Bugün Diyarbakır'dan Mardin'e geçeceğiz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Vatanımızın, milletimizin birliği için bu bayram vesile olur inşallah. Diyarbakır güzel ve çok güze herkesin gelip bu eşsiz manzarayı ve bu güzel kenti görmesini tavsiye ediyorum. Vatandaşlarımızın gelip gezmeleri için güzel bir kent" diye konuştu.
Diyarbakır'da tarihi mekanlar bayramda doldu taştı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Diyarbakır, Genel
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