Diyarbakır'da tarihi mekanlarda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Diyarbakır'da tarihi mekanlarda hafta sonu yoğunluğu

Diyarbakır'da tarihi mekanlarda hafta sonu yoğunluğuKORONAVİRÜS risk haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Diyarbakır'da, kısıtlamasız hafta sonunda güneşli havanın da etkisiyle tarihi mekanlarda insan yoğunluğu oluştu.

Diyarbakır'da tarihi mekanlarda hafta sonu yoğunluğu KORONAVİRÜS risk haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Diyarbakır'da, kısıtlamasız hafta sonunda güneşli havanın da etkisiyle tarihi mekanlarda insan yoğunluğu oluştu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, 13-19 Mart koronavirüs verilerinde Diyarbakır, her 100 bin kişide 18,78 kişi ile 'düşük riskli' iller arasında yer aldı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı iller arasında yer alan Diyarbakır'da, bugün güneşli havanın da etkisiyle tarihi mekanlarda insan yoğunluğu oluştu. Kalabalığın gözlendiği, Sur ilçesinde bulunan tarihi Ongözlü Köprü ile Hz. Süleyman Camisi ve İçkale'deki Millet Bahçesi'nde sosyal mesafeye uyulmadı. Kentte kalabalık oluşmasıyla, denetimlerini artıran ekipler, koronavirüs tedbirlerine uyulması için çağrılarda bulundu.

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