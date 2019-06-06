Diyarbakır'da tarihi surlarda korkutan yangın
1 saat önce
Diyarbakır'ın Sur ilçesini çevreleyen ve UNESCO'nun miras listesinde bulunan tarihi Surların üzerinde biriken otlar kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:58 Kaynak: İHA
'ın Sur
ilçesini çevreleyen ve UNESCO'nun miras listesinde bulunan tarihi Surların üzerinde biriken otlar kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.Korkulara neden olan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Edinilen bilgilere göre, merkez Sur ilçesini çevreleyen ve Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün U(NESCO) miras listesinde bulunan tarihi Surların üzerinde biriken otlar kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.
Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 3 ayrı noktada aynı anda ateşe verilen otlar itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye
ekipleri, bir süre yangının çıktığı tarihi surların üzerinde soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
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