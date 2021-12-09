DİYARBAKIR - Tarihi surlardaki Yedikardeş Burcu temizlenerek ışıklandırıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince tarihi surlarda başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında Yedikardeş Burcu, iç kısmı temizlenerek ışıklandırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları'nda başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca kentin en görkemli, anıtsal ve üzerinde kitabelerin bulunduğu Nur, Yedikardeş, Evlibeden Selçuklu ve Urfakapı burçlarında 10 Ağustos 2020'de başlatılan 1. etap restorasyon çalışmalarının yüzde 86'sı tamamlandı.

Yedikardeş Burcu'nda, teras ve seğirdim bölümlerinde biriken toprak temizlenerek zemine ulaşıldı. Çalışmalarda, zemine düşen surlara ait taşlar toplanarak, orijinalliğinin korunması amacıyla yerlerine monte edildi.

Bazalt taş, tuğla ve özgün harç kullanılarak yapılan restorasyonda, bilimsel veriler ışığında surların yapısına uygun özgün malzemeler kullanıldı.

Yedikardeş Burcu'nun içini en iyi şekilde göstermek için aydınlatmada da hassas şekilde çalışan ekipler, yapının özgünlüğüne zarar vermeden, özgün renk ve dokusunu yansıtacak gün ışığı aydınlatma tonunu kullandı.

Kablolar ve elektrik tesisatının yapıya zarar vermemesi için özel tekniklerle döşeme işleminin gerçekleştirilmesiyle aydınlatılan burç, görüntüsüyle göz kamaştırdı.

Restorasyon çalışmaları devam eden diğer burçlarda da ışıklandırma çalışmaları devam edecek.

Yedikardeş Burcu'nun, Artuklu Hükümdarı Melik Salih adına 1208 yılında mimar İbrahimoğlu Yahya tarafından yapıldığı kitabesinde belirtiliyor. Burç üzerindeki süslemeler burca abidevi bir görüntü katıyor.