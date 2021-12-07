Üye Girişi
DİYARBAKIR - Tarihi Urfakapı araç trafiğine açıldı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Tarihi Urfakapı araç trafiğine açıldı

07.12.2021 15:37
DİYARBAKIR - Tarihi Urfakapı araç trafiğine açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapattığı Urfakapı, yeniden ulaşıma açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapattığı Urfakapı, yeniden ulaşıma açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlarında "Surlar'da Diriliş" sloganıyla yürütülen restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca Urfakapı'da acil müdahale kapsamında, yayaların ve araçların geçtiği iki burç arasındaki sur duvarları ile kapılarda can ve mal güvenliğini tehdit eden bölümlerde onarım çalışmaları yapıldı.

Düşme tehlikesi olan taşların sağlamlaştırılması, derz yapımı ve cephe temizliği gibi müdahaleler sonrasında bariyerler kaldırılarak Urfakapı tekrar trafiğe açıldı.

Mevcut haliyle can ve mal güvenliği tehlikesi oluşturduğu için geçici ve acil müdahalede bulunulan Urfakapı'ya detaylı restorasyon projeleri hazırlandıktan sonra tekrar müdahale edilecek.

Restorasyon çalışmaları kapsamında Urfakapı'nın Sur içine bakan cephesinde yer alan nişlerde aydınlatma yapıldı.

Restorasyon çalışmalarında mancınık ayaklarının konulduğu taş kaideler, mancınık gülleleri, Akkoyunlu dönemine ait gümüş sikke ve farklı dönemlerden kalma birçok ok ucuna rastlanmıştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Restorasyon, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Tarihi Urfakapı araç trafiğine açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı 16:07 Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Ünlü isimler, İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi 15:46 Ünlü isimler, İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine tepki gösterdi Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti 15:31 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı ilçe AK Parti'ye geçti Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü 15:18 Son dakika! Burundi'de hapishanede çıkan yangında 38 mahkum yanarak öldü Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu 14:24 Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu 13:58 Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu

Son Dakika Haberleri
16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!
15:46 Şarkıcı Sıla organlarını bağışladı: Birine hayat veririm umuduyla
15:36 Çocuklarını başlarına bir şey gelmesin diye okula bıraktı! Kendisi kazada can verdi!
15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!
15:34 İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz
15:33 Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası
15:31 Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!
15:30 Bugün ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Sana Söz, Evlilik Hakkında Her Şey ve Destan
15:24 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
15:12 Mak Danışmanlık'tan Kulat: AK Parti ilk defa yüzde 30'un altını gördü
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Başkan Maçoğlu, 12 kişilik avcı grubunu Tunceli'den kovdu: Derhal ilimizi terk edin Başkan Maçoğlu, 12 kişilik avcı grubunu Tunceli'den kovdu: Derhal ilimizi terk edin         
15:49
İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz İYİ Partili Aydın: Kazanmama ihtimali olan bir isme evet demeyeceğiz         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini havada bıraktı AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini havada bıraktı         
15:31
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi Bakan Soylu'nun öldürüldüğünü duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi         
13:43
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 16:17:23. #1.13#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Tarihi Urfakapı araç trafiğine açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement