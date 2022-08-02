Diyarbakır'da "Tarihte Zazalar" konulu söyleşi düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Tarihte Zazalar" konulu söyleşi düzenlendi

02.08.2022 13:01
Diyarbakır'da "Tarihte Zazalar" konulu söyleşi düzenlendi

Diyarbakır'da "Tarihte Zazalar" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da "Tarihte Zazalar" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından "Tarihte Zazalar" konulu söyleşi düzenledi.

Sezai Karakoç Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen söyleşiye, Muş Alparslan Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Alanoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Zaza tarihi üzerine çalışma yapan gazeteci, yazar ve akademisyenlerin de katıldığı söyleşi yaklaşık iki saat sürdü.

Söyleşide Alanoğlu, Zazaların tarihi, göç yolları, kurdukları beylikleri, aşiretleri, Mervaniler, Akkoyunlular ve Osmanlılar döneminde devletle olan ilişkilerini anlattı.

Alanoğlu, söyleşinin verimli ve güzel geçtiğini belirtti.

Zazaların kim olduğu, nereden geldikleri gibi konulara değindiklerini ifade eden Alanoğlu, şunları kaydetti:

"Dinleyicilerden de çok güzel dönüşler aldık. Konuşma sonunda özellikle hem sorularla hem katkılarla bu konunun aslında çok merak edildiği, Zazaların hem dilleriyle hem kültürleriyle de bağlarının güçlü olduğu, merak uyandırdığını gördüm. Güzel bir program oldu."

Söyleşinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Medeniyet Dilleri Atölyesi ile ilgili bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, söyleşiye katılanlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Tarihte Zazalar' konulu söyleşi düzenlendi - Son Dakika

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