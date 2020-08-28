Diyarbakır'da tarım alanında kurulan 620 tesise 308 milyon liralık hibe desteği - Son Dakika

Diyarbakır'da tarım alanında kurulan 620 tesise 308 milyon liralık hibe desteği

Diyarbakır'da tarım alanında kurulan 620 tesise 308 milyon liralık hibe desteği Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kentte 620 tesise 308 milyon liralık hibe desteği verildiğini belirterek, "Bu sayede kırsal alanda yetişen ürünlerin yerinde işlenmesi, yerinde...

Diyarbakır'da tarım alanında kurulan 620 tesise 308 milyon liralık hibe desteği

DİYARBAKIR - Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kentte 620 tesise 308 milyon liralık hibe desteği verildiğini belirterek, "Bu sayede kırsal alanda yetişen ürünlerin yerinde işlenmesi, yerinde değerlendirmesi, istihdamın artırılması imkanları doğdu" dedi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kentte tarıma yönelik gerçekleştirilen projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Atalar, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yüzde 40 ile 70 arasında hibelerle çeşitli tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasını sağlayan toplamda bitmesi planlanan 620 tesise, 308 milyon lira hibe desteği verileceğini söyledi. Müdürlüğünün 2006 yılında, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 2008 yılında başlayan projelerinin büyük bölümün tamamlandığını ifade eden Atalar, Diyarbakır üreticisine çok büyük imkanlar sağlandığını, bu sayede kırsal alanda yetişen ürünlerin yerinde işlenmesi, yerinde değerlendirmesi, istihdamın artırılması ve burada elde edilen ürünlerin katma değerini arttırma imkanının oluşturulduğunu kaydetti.

"54 milyon lira bedeli olan 28 projeye 27 milyon lira hibe"

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yüzde 40 ila 70 arasında değişen hibe desteğinin verildiğini hatırlatan Atalar, çeşitli tarımsal ürünleri işleyen, paketleyen, depolayan tesislere destek sağlandığını vurguladı. Kırsal yatırımların amacının bu kesimlerde yaşayan insanların orada istihdam edilmesini sağlamak olduğunu aktaran Atalar, "Oradaki sosyal refahı yükseltmek, gelirlerini artırmak istiyoruz. Elde edilen ürünlerin katma değerini artırmak suretiyle, daha yüksek yaşam standartlarına kavuşturmak için uygulanan bir projedir. Bu proje oldukça başarılı bir şekilde devam ediyor. Müdürlüğümüzün desteği ile 2006 yılından bugüne kadar 169 tesisi tamamlamıştır. Bunun karşılığında da 62,5 milyon lira hibe ödemesi sağlanmıştır. 2020 yılı içerisinde 28 projemizin de yapımı için çalışmalar sürmektedir. Toplam 54 milyon proje bedeli olan bu 28 tesis de bittiğinde 27 milyon lira hibe ödemek suretiyle yine Diyarbakır'a çeşitli sanayi tesisleri, çiftçinin üretmiş olduğu ürünleri işleyen tesisleri kazandırmış olacağız" diye konuştu.

"Bu sene sonuna kadar 28 tesisi bitirerek hizmete sunacağız"

Aynı şekilde Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumunun desteği ile 2008 yılından bu yana 153 tesisin tamamlandığını aktaran Atalar, "Ayrıca 143 tesisin de tamamlanmak üzere olduğunu düşündüğümüz zaman, ödenen hibe miktarları hem kırsal kalkınma yatırımlarından ödenen, hem TKDK tarafından ödenen genç çiftçi projeleri dahil olmak üzere 620 tesis bitmiş olacak ve 308 milyon lira hibe desteği ödenmek suretiyle Diyarbakır üreticisine çok büyük imkanlar sağlamış oldu. Bu sayede kırsal alanda yetişen ürünlerin yerinde işlenmesi, yerinde değerlendirmesi, istihdamın artırılması ve burada elde edilen ürünlerin katma değerini artırmak suretiyle imkanlara kavuşmuş oldu. Bu çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. İnşallah bu sene sonuna kadar 28 tesisi bitirerek üreticilerimizin hizmetine sunulacaktır" şeklinde konuştu.

"Hububat iyi, pamuk ve mısırda gelişme var"

Hububatta çok büyük önemi olan süne zararlısına karşı etkin bir mücadele gerçekleştirdiklerini belirten Mustafa Ertan Atalar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bin 7'lere kadar embriyo oranlarını düşürmek suretiyle çok güzel çalışma neticesinde iyi sonuçlar aldık. Hububatta da hem kalite iyi oldu hem de birim alanında elde edilen verim ortalama 500 kilo civarında, yerine göre değişmekle beraber verimler aldık, oldukça iyiydi. Türkiye'de kırmızı mercimek üretiminde ilk sırada yer almaktayız. Mercimek tarımımızda bu yıl oldukça iyi verim elde edildi. Kalite durumunda da oldukça iyi durumda. Oluşan fiyatta çiftçilerimizi memnun edecek durumda gerçekleşti. Şuanda sezonu devam eden pamuk ve mısır içinde oldukça iyi bir gelişme periyodu var."

Diyarbakır'da tarım alanında kurulan 620 tesise 308 milyon liralık hibe desteği

Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da tarım alanında kurulan 620 tesise 308 milyon liralık hibe desteği - Son Dakika Ekonomi

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