Diyarbakır'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da, Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi törenle hizmete girdi.

Vali Münir Karaloğlu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan Tarım Kredi Kooperatif Market'in Diyarbakır'daki ilk şubesinin açılış töreninde, insanlığın var olduğu günden kıyamete kadar gıda ihtiyacı ile tarımsal faaliyetlerin olacağını, çiftçiliğin de önemli bir meslek olarak kendini koruyacağını söyledi.

Dünyanın 2 yıldır salgınla mücadele ettiğini ifade eden Karaloğlu, salgının üretim ve tedarik zincirinde büyük problemler oluşturduğunu, bunun fiyatlarda da artışa yol açtığını aktardı.

Karaloğlu, bu durumdan Türkiye'nin de etkilendiğine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümet bir taraftan çiftçiyi destekleyerek üretimi teşvik ediyor diğer taraftan da tedarik zinciri ve üretimdeki sorunu fırsata çeviren, stokçuluk yapan karaborsacılarla mücadele ediyor. Bütün derdimiz bu oluşan olumsuzluktan vatandaşımızın en az şekilde etkilenmesi." dedi.

Tarım Kredi Kooperatif Market'in çıkış noktasının, ürünlerin tarla ile raf fiyatları arasındaki uçurumu tüketici lehine azaltmak olduğunu dile getiren Karaloğlu, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye genelinde marketçilik işine girdiğini bildirdi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye'de çiftçinin güvencesi olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Tarım Kredi Kooperatiflerinin sahibi, patronu çiftçidir. Yıllardır çiftçimizin hem finansmana erişmesi hem de tarımsal araç gereç ile ürünü uygun fiyata satma garantisi noktasında çiftçinin yanında durmaya devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatifleri artık yeni bir vizyonla Türkiye'de özellikle gıdada fiyat istikrarını sağlama ve gıda fiyatını regüle etme noktasında çok önemli bir fonksiyonu sağlayacak. Diyarbakır'da ilk hedef 10 market ama yıl sonuna kadar 28 markete ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Açılışın ardından marketi gezerek, satışı yapılan bakliyat, un, şeker ve diğer gıda ürünleri hakkında bilgi alan Karaloğlu, marketin Diyarbakır'a, çiftçiye ve tüketiciye hayırlı olmasını diledi.