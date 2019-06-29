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Diyarbakır'da tarla alev alev böyle yandı

58 dakika önce

Diyarbakır'da tarla alev alev böyle yandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da buğday hasadının tamamlandığı tarla bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Diyarbakır'da tarla alev alev böyle yandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da buğday hasadının tamamlandığı tarla bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının neden olduğu duman hayatı felç ederken, gecenin karanlığını aydınlattı.
Olay, Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol kenarında bulunan ve buğday hasadından sonra boş olan tarlada meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, hasadı tamamlanan buğday tarlası bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi.
Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından anız yangını ekili alana sıçramadan kontrol altına alınırken, alevler nedeniyle gecenin karanlığı aydınlandı. Öte yandan çıkan duman çevredeki binaları sararken, dumandan etkilenen vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.
Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Diyarbakır'da tarla alev alev böyle yandı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
Diyarbakır, 3. Sayfa
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