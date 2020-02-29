Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı arazi kavgası 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı arazi kavgası 8 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı arazi kavgası 8 yaralı

10 dakika önce

Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı arazi kavgası 8 yaralıDİYARBAKIR'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan taş, sopa ve silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı arazi kavgası 8 yaralı

DİYARBAKIR'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan taş, sopa ve silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Hamuryazar Mahallesi'nde meydana geldi. Karapınar ve Şahin aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sözlü tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların acil servisteki tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Diyarbakır'da taş, sopa ve silahlı arazi kavgası 8 yaralı

Diyarbakır, Jandarma, Sabah, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:32 Kaynak: DHA
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