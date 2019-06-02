Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da taşlı sopalı kavga
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Diyarbakır'da taşlı sopalı kavga

1 saat önce

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgayı polis güçlükle ayırdı.

Diyarbakır'da taşlı sopalı kavga, System.String[]
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgayı polis güçlükle ayırdı. Olaya karışan şahıslar gözaltına alındı.

Olay, Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bayram öncesi yoğunluğun arttığı bölgeye gelen güvenlik güçleri, kavgaya karışanlara müdahale etti. Kavga polislerin müdahalesi ile sonlanırken, olaya karışan şahıslar gözaltına alındı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
Yenişehir, Polis, kavga, Diyarbakır, 3. Sayfa
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