Diyarbakır'da taşlı sopalı kavga
1 saat önce
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgayı polis güçlükle ayırdı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgayı polis güçlükle ayırdı. Olaya karışan şahıslar gözaltına alındı.
Olay, Yenişehir
ilçesi Ekinciler Caddesi
üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bayram öncesi yoğunluğun arttığı bölgeye gelen güvenlik güçleri, kavgaya karışanlara müdahale etti. Kavga polislerin müdahalesi ile sonlanırken, olaya karışan şahıslar gözaltına alındı. - DİYARBAKIR
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