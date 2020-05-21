Diyarbakır'da tatlı imalathanelerinde denetim - Son Dakika

Diyarbakır'da tatlı imalathanelerinde denetim

Bağlar Belediyesince Ramazan Bayramı öncesinde tatlı imalathanelerinde denetim gerçekleştirildi.

Bağlar Belediyesince Ramazan Bayramı öncesinde tatlı imalathanelerinde denetim gerçekleştirildi. İftar saatinden sonra ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlere katılan belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı gıda sağlığı ekipleri, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Denetimler bayrama kadar devam edecek. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle gıda sağlığının büyük önem kazandığını ifade ederek, "Her şeyin telafisi olur fakat sağlığın olmaz. Kurallara uyan esnafımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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