DİYARBAKIR'DA TATLICILAR SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇİFT VARDİYAYA DÖNDÜ - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA TATLICILAR SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇİFT VARDİYAYA DÖNDÜ

30.04.2022 11:30

RAMAZAN Bayramı'nda yoğun ilgi gören, Diyarbakır'ın tescilli tatlılarından burma kadayıf ve soğuk baklava siparişlerini yetiştirmek için ustalar iki vardiya halinde çalışıyor.

RAMAZAN Bayramı'nda yoğun ilgi gören, Diyarbakır'ın tescilli tatlılarından burma kadayıf ve soğuk baklava siparişlerini yetiştirmek için ustalar iki vardiya halinde çalışıyor. Kadayıf ustası Enver Yılmaz, "Bayramda Diyarbakır'da tatlısız ev kalmaz. Biz de bu ihtiyacı karşılamak için iki vardiya çalışıyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı öncesi kentin tescilli tatlıları burma kadayıf ve soğuk baklavaya yoğun talep oluştu. Ustalar, siparişleri yetiştirmek için mesai harcıyor. Bünyesinde 3 fabrika ile 24 pastane bulunan Hacıbaba Pastaneleri'nde günlük 40 ton yapılan üretim, bayramla birlikte 100 tona yaklaştı. Çift vardiya çalışmaya başladıklarını söyleyen firmanın kadayıf ustası Enver Yılmaz, "Bunları sadece Diyarbakır'a satmıyoruz. Yurt dışına kadar, Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz" dedi.

'GAZİANTEP İLE YARIŞACAK DÜZEYDEYİZ'

Enver Yılmaz, siparişleri yetiştirmek için gece gündüz durmadan çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ramazan Bayramı geldiği zaman Diyarbakır'da gerçek anlamda bir tatlı festivali söz konusu oluyor. Çünkü Diyarbakır halkı kendi evine bayramda yemek ve içecek almaz ama tatlı alır. Bayramda Diyarbakır halkının evine tatlı girer. Tatlısız ev kesinlikle kalmaz. Biz de doğal olarak bu ihtiyacı karşılamak için ekiplerimizle beraber iki vardiya şeklinde çalışıyoruz. Bayramda ortalama kadayıf ve baklava olmak üzere 100 ton tatlı satıyoruz. Bunları sadece Diyarbakır'a satmıyoruz. Yurt dışına kadar, Türkiye'nin bütün illerine Diyarbakır'ın tescilli markası burma kadayıfı gönderiyoruz. Hatta biz Gaziantep'e Diyarbakır'dan kadayıf gönderiyoruz. Bayramda özellikle Gaziantep'e 1,5 ile 2 ton arasında kadayıf gönderiyoruz. Gaziantep tatlının diyarı olarak Türkiye'de söz konusu bir şehrimizse Diyarbakır da burma kadayıfında Türkiye'nin lideridir ve biz tatlı konusunda artık Gaziantep ile yarışacak düzeydeyiz."

DİYARBAKIR'DA TATLICILAR SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇİFT VARDİYAYA DÖNDÜ
DİYARBAKIR'DA TATLICILAR SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇİFT VARDİYAYA DÖNDÜ
DİYARBAKIR'DA TATLICILAR SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇİFT VARDİYAYA DÖNDÜ
DİYARBAKIR'DA TATLICILAR SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇİFT VARDİYAYA DÖNDÜ
DİYARBAKIR'DA TATLICILAR SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇİFT VARDİYAYA DÖNDÜ
DİYARBAKIR'DA TATLICILAR SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇİFT VARDİYAYA DÖNDÜ
DİYARBAKIR'DA TATLICILAR SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇİFT VARDİYAYA DÖNDÜ
DİYARBAKIR'DA TATLICILAR SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇİFT VARDİYAYA DÖNDÜ
DİYARBAKIR'DA TATLICILAR SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇİFT VARDİYAYA DÖNDÜ

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA TATLICILAR SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇİFT VARDİYAYA DÖNDÜ - Son Dakika
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